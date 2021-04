PiS traci posła. Nowe koło w Sejmie

- Nikogo nie zabieram. Posła nie można traktować jak przedmiot: nie można o parlamentarzyście mówić w kontekście handlu czy licytacji. To nie jest żywy towar - mówiła Ścigaj w rozmowie z Interią podkreślając, że nie podbiera nikomu posłów.

- Połączyło nas to, co jest najważniejsze dla Polaków: rozmowy o zdrowiu, przedsiębiorczości. Postanowiliśmy powołać koło, które będzie zajmować się tymi sprawami - mówiła w Sejmie Ścigaj.

- Przemyśleliśmy, co nas łączy, co nie podoba nam się w polskiej polityce, jakie mamy priorytety i kogo chcemy reprezentować. Osób o takich samych poglądach jest więcej w Sejmie. Liczymy, że do nas dołączą - dodała Ścigaj.

Ścigaj w przeszłości należała do klubu Kukiz'15. W wyborach z 2019 roku startowała z listy Koalicji Polskiej (PSL).

Z klubu Koalicji Polskiej Ścigaj odeszła po tym jak pięcioro posłów Kukiz'15 poparło uchwałę PiS ws. wsparcia dla rządu, gdy ważyły się losy unijnego budżetu.

W ostatnim czasie posłanka pojawiła się na Konwencji Krajowej Porozumienia. Wbrew pogłoskom nie dołączyła jednak do partii Jarosława Gowina.