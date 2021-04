Koniec ery Castro na Kubie. Raul Castro rezygnuje

Koniec ery Castro, która rozpoczęła się zwycięstwem rewolucji w 1959 roku, następuje w momencie, gdy pandemia koronawirusa, dotkliwe reformy i ograniczenia narzucone przez administrację Trumpa zrujnowały gospodarkę, która skurczyła się w ubiegłym roku o 11 proc. w wyniku załamania turystyki i obcięcia finansów.

Długie kolejki i niedobory żywności przywołały echa trudnych lat, które nastąpiły po upadku Związku Radzieckiego na początku lat dziewięćdziesiątych. Społeczne niezadowolenie podsycane jest przez coraz powszechniejszy na wyspie - choć wciąż trudno dostępny - internet.



Duża część ekspertów i kubańskiej opinii publicznej uważa, że reformy postępują zbyt wolno, aby miały przełożenie na rozwój gospodarki.



W styczniu 2020 roku Diaz-Canel doprowadził do rezygnacji z podwójnego systemu walutowego, wprowadzając peso kubańskie jako jedyną walutę i ustalając jego sztywny kurs. W tym samym roku Kuba zmniejszyła ograniczenia dotyczące małych prywatnych firm, by pobudzić gospodarkę.



Partia Komunistyczna nadal jednak jest przewodnią siła państwa. Składa się z 700 000 działaczy i zgodnie z konstytucją Kuby ma kierować sprawami narodu i społeczeństwa.



Fidel Castro, przywódca rewolucji, która odebrała władzę dyktatorowi Fulgencio Batiście w 1959 r., formalnie został szefem partii w 1965 r.



Był niekwestionowanym liderem kraju aż do 2006 roku, gdy zachorował. W 2008 roku przekazał prezydenturę swojemu młodszemu bratu Raulowi, który walczył u jego boku podczas rewolucji.



Raul zastąpił go na stanowisku szefa partii w 2011 roku. Fidel Castro zmarł w 2016 roku.