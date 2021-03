USA: Arkansas radykalnie zaostrza przepisy aborcyjne

Republikański gubernator wyraził swoje zastrzeżenia co do ustawy, która pozwala na usunięcie ciąży jedynie w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone.

Podstawą do aborcji przestały być natomiast sytuacje, w których ciąża jest owocem gwałtu lub aktu kazirodczego.

Arkansas jest jednym z co najmniej 14 stanów USA, w których, w ostatnich miesiącach, stanowe Kongresy zaproponowały zaostrzenie przepisów aborcyjnych.

Mimo zastrzeżeń Hutchison podpisał ustawę powołując się na "przytłaczające poparcie w stanowym Kongresie" oraz swoje własne "wieloletnie przekonania".

Republikanie chcieliby doprowadzić do ponownego zajęcia się kwestią aborcji przez Sąd Najwyższy, który wyrokiem z 1973 roku w sprawie Roe vs. Wade doprowadził do legalizacji aborcji w skali całego kraju.