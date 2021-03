Nigel Farage odchodzi z polityki

Nigel Farage był jednym z polityków, któremu przypisuje się przekonanie premiera Davida Camerona do przeprowadzenia referendum unijnego, które doprowadziło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W rozmowie z "The Telegraph" lider partii Reform UK (poprzednio Brexit Party) poinformował o swojej rezygnacji. Zapowiedział, że nie planuje wracać do polityki.

- Nie ma odwrotu. Brexit się dokonał. Nie da się tego odwrócić. Wiem, że wracałem, ale to jest to. To koniec - zapowiedział Farage.

Farage w latach 1999-2020 był europosłem. Kierował partią UKIP dwukrotnie - w latach 2006-2009 i 2010-2016.