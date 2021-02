Dworczyk: Akurat nadszedł moment, żeby opodatkować media

O sprawę podatku, który może oznaczać odebrania mediom do 15 proc. przychodów w radiowej Jedynce pytany był szef KPRM Michał Dworczyk. Powiedział, że "jest opór dużych mediów przed tym, żeby płacić podatki". Dodał, że chodzi o podatek "od dużych koncernów medialnych". - Wydaje mi się, że ma nic dziwnego w tym, że firmy, które działają i zarabiają w Polsce będą tutaj płacić podatki - oświadczył.

Przeciwko planom wprowadzenia opłaty wystąpiły polskie media. "To po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - czytamy w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych , podpisanym przez 43 sygnatariuszy, wśród których są m.in. Gremi Media S.A., Agora S.A., Grupa Eurozet, Grupa RMF, Ringier Axel Springer Polska, Telewizja Polsat sp. z o.o. oraz TVN S.A.

Szef KPRM powiedział także, że planowany podatek "dotyczy naprawdę dużych firm, dużych koncernów międzynarodowych, które do tej pory takich podatków nie płaciły".

Według Michała Dworczyka, twierdzenie, że rząd próbuje ograniczyć wolność słowa jest fałszywe.

- Jest to po prostu, można powiedzieć, walka mediów o pieniądze, tylko że walka nieuczciwa, bo część mediów próbuje przedstawiać to jako próbę ograniczenia wolności słowa, a w rzeczywistości jest to walka o bardzo duże pieniądze, które te media w Polsce zarabiają - powiedział minister.

- Jak sądzę znajdą się zawsze osoby, które będą mówiły, że niewłaściwy jest moment, żeby opodatkować media, duże koncerny medialne. Ten moment akurat nadszedł teraz. W moim przekonaniu jest to pewien wyraz też sprawiedliwości i równości wobec prawa, dlatego że wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce płacą podatki i media tutaj nie będą żadnym ewenementem - mówił.

- Mam nadzieję, że ten podatek zostanie przyjęty - oświadczył szef KPRM. - W interesie państwa polskiego, a przede wszystkim obywateli jest to, żeby wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce funkcjonowały na jeśli nie tych samych, to podobnych zasadach, były równe wobec prawa i dotyczy to również podatków - stwierdził.

Według mediów protestujących przeciw nowej opłacie, firmy określane przez rząd jako "globalni cyfrowi giganci" zapłacą z jej powodu ok. 50 - 100 mln zł, a pozostałe media - do 800 mln zł.