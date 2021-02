Posłowie o podatku od reklam: Uderzenie w niezależne media

Przeciwko planom wprowadzenia opłaty wystąpiły polskie media. "To po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - czytamy w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, podpisanym przez 43 sygnatariuszy, wśród których są m.in. Gremi Media S.A., Agora S.A., Grupa Eurozet, Grupa RMF, Ringier Axel Springer Polska, Telewizja Polsat sp. z o.o. oraz TVN S.A.

Poseł Jarosław Krajewski (PiS) mówił, że zapozna się z listem otwartym polskich mediów. Dodał, że w projekcie jest mowa o wpływach rzędu ok. 800 mln zł. Według niego, należy "wrócić do sedna sprawy". - Jestem zwolennikiem tego, żeby cyfrowych gigantów potraktować w sposób, który zapewni równość szans także polskich mediów, dlatego że mówimy tutaj o rozwiązaniach, które umożliwiają do tej pory tym cyfrowym światowym gigantom unikanie płacenia należnych opłat, podatków w Rzeczypospolitej Polskiej - przekonywał.

Odnosząc się do podatku od reklam Winnicki mówił, że szacowane przez rząd wpływy 800-1000 mln zł to "olbrzymie pieniądze w skali przedsiębiorstw w Polsce" - Natomiast to są żadne pieniądze w budżecie państwa, powiedzmy sobie szczerze - przekonywał.

- Do telewizji rządowej dopłacacie co roku 2 mld zł, do własnej tuby propagandowej. Więc nie mydlcie oczu tutaj, że chodzi o zabytki, że chodzi o system opieki zdrowia - bo jakby o to chodziło, to byście to zreformowali systemowo. Wiadomo o co tutaj chodzi: ściągnąć jeszcze trochę kasy po to, żeby pouzupełniać braki, bo (prezes TVP Jacek - red.) Kurski musi dostać, żeby robić propagandę - mówił poseł Konfederacji.



Joanna Mucha (do niedawna PO, teraz Polska 2050) oceniła z kolei, że obecny obóz rządzący to "władza, która chce rządzić bez kontroli".

- O żadnej z afer, które przez osiem lat media niezależne państwa informowały, o żadnej z tych afer państwo by się nie dowiedzieli. To, co dzisiaj Polskę odróżnia od Białorusi czy Rosji to to, że nadal mamy niezależne sądy, prawie wszystkie, i nadal mamy niezależne media - powiedziała Mucha.

Oceniła, że ważne, by chronić media. - Oczywiście, że ta ustawa jest skrojona wyłącznie po to, żeby uderzyć w media - bo media rządowe dostaną dofinansowanie, a chodzi o to, żeby w media niezależne uderzyć - przekonywała.