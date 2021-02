Kamila Gasiuk-Pihowicz: Nie wyobrażam sobie religii na maturze

Platforma Obywatelska na konferencji prasowej w czwartek podkreśliła, że aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz „czwartkowy krok PO to wielka zmiana”. - Chcielibyśmy, żeby to była nowa umowa społeczna, która będzie obowiązywała przez lata - powiedziała w rozmowie z Onetem posłanka o nowym stanowisku PO w sprawie aborcji. - Kobiety były zostawione same w ważnych decyzjach. Chcemy stworzyć pakiet, w którym kobieta najpierw dostaje bardzo dużo wsparcia w wielu obszarach swojego życia, żeby mogła świadomie dokonać wyboru. Mam wrażenie, że w debacie publicznej zbyt często powoływano się na prawa płodu i zapominano o prawach kobiet - zaznaczyła.

