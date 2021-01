Zmiana rozporządzenia dotyczącego nauki zdalnej w szkołach

Do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. - To już ósmy dzień pobytu uczniów z klas 1-3 w szkołach podstawowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację - powiedział na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ocenił, że informacje są "bardzo dobre", a sytuacja się nie zmienia.

Powrót do szkół pozostałych uczniów?

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę, że "absolutnie" nie rekomenduje dalszego otwierania szkół. - Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki. Jeżeli się okaże, że puszczenie uczniów z klas 1-3 nie przyniosło pogorszenia tego wskaźnika czy odsetka zachorowań, (który) w pierwszym badaniu wyniósł 2 proc., to wtedy będziemy mieli przestrzeń do podejmowania dalszych decyzji - oświadczył.

Z kolei Polsat News informowało, iż dowiedziało się nieoficjalnie, że nauka zdalna uczniów z klas 4-8 zostanie przedłużona o kolejne dwa tygodnie.

W środę minister edukacji i nauki nie poinformował o żadnych decyzjach dotyczących ewentualnego powrotu uczniów klad 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych do nauczania stacjonarnego. - Wiemy doskonale, że decyzje o tym, co będzie dalej ze szkołami zakomunikuje pan premier - powiedział dodając, że nastąpi to "niebawem, w kolejnych dniach".

Minister mówił, że resort od grudnia prowadzi przygotowania do ewentualnych kolejnych etapów przywracania nauki stacjonarnej. - Przygotowujemy, konsultujemy również dzisiaj z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla klas 4-8 - dodał.

- Jakie będą decyzje? Na decyzje co do dalszych kroków, ewentualnego przywracania nauczania stacjonarnego w innych klasach, ale też na decyzje, które mogą iść w drugim kierunku - bo może się zdarzyć, że będą decyzje o powrocie do nauki zdalnej klas 1-3 - wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa, od dynamiki rozwoju tej pandemii, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, bo najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi, życie i zdrowie społeczeństwa, i to jest wytyczną zasadniczą do podejmowania dalszych decyzji w tym zakresie - stwierdził Przemysław Czarnek.