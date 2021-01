„Taśmy wałbrzyskie” mogą jeszcze wrócić do polityki

Tymczasem rząd nie łagodzi obostrzeń, a była wicepremier Jadwiga Emilewicz wyjeżdża na narty z synami. Czy PiS oberwie za tę sprawę? – pyta Michał Szułdrzyński. Sygnał, który wysłała polityk zachwiał zaufaniem społecznym. I wydarzył się w czasie, gdy buntują się kolejne grupy przedsiębiorców, a coraz więcej osób świadomie łamie obostrzenia. – Już za późno, by ta historia zmieniła swój tor. Największy błąd Jadwigi Emilewicz w tej sprawie, to to że w ogóle do niej doszło. Pani poseł nie jest osoba prywatną – odpowiada Michał Kolanko. I dodaje, że zabrakło przyznania się do błędu i skruchy, a była wicepremier popełniła szereg błędów w komunikacji.

„Polityczne Michałki” to omówienie wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Na program zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. W każdy piątek o 12:00.