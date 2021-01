Badanie: Czy rządy państw Europy powinny wesprzeć USA w konflikcie z Chinami?

- Europejczycy lubią (Joe) Bidena, ale nie sądzą, że Ameryka wróci do roli globalnego lidera - mówi dyrektor think tanku, Mark Leonard. - W momencie, gdy Biden obejmuje rządy w Białym Domu, Europejczycy są podzieleni co do tego, czy Ameryka jest jeszcze potęgą - dodaje.

59 proc. respondentów z wszystkich 11 krajów, w których prowadzono badanie uważa, że ich rządy powinny zachować neutralność w przypadku konfliktu między USA a Chinami. Odsetek tych, którzy uważają, że ich kraj powinien wesprzeć USA w konflikcie z Rosją w żadnym kraju, w którym przeprowadzono badania, nie przekracza 40 proc. - pisze "The Guardian" omawiając wyniki badania.