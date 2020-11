Grodzki w orędziu: Wzywamy rząd do opamiętania

- Przecież to proste – wystarczy być praworządnym: przestrzegać Konstytucji, trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa, poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej - mówił marszałek. - Rozumieją to wszystkie kraje UE, poza dwoma, które lekceważą praworządność i reguły demokratyczne. Fundamentalne wartości są im obce. To bardzo niebezpieczne.



??Kilka pokoleń naszych rodaków walczyło o to, aby po latach zniewolenia przez komunistyczny reżim wrócić do grona krajów wolnego świata. Do Unii Europejskiej wstąpiliśmy z własnej woli

- Marszałek Senatu RP @profGrodzki. — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 27, 2020