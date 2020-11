Solidarna Polska: Niemcy próbują ograniczyć suwerenność Polski

Zdaniem partii Ziobry, w zamyśle projektodawców od decyzji brukselskich urzędników ma teraz zależeć to, co dotąd było zależne od woli obywateli danego kraju wyrażonej w demokratycznych wyborach. Taka sytuacja oznaczałaby, według Solidarnej Polski, marginalizację znaczenia demokratycznych wyborów Polaków "dokonaną pod fałszywym pretekstem obrony praworządności".

"Niemiecka propozycja jest w praktyce niczym innym jak próbą radykalnego ograniczenia suwerenności Polski i Węgier, a także innych krajów, które w przyszłości odważyłyby się wykazać niezależnością od głównego ośrodka decyzyjnego Unii. To środek służący politycznej, kulturowej i ostatecznie też gospodarczej kolonizacji naszych krajów" - brzmi fragment oświadczenia Zarządu Krajowego Solidarnej Polski.

Autorzy argumentują, że propozycja jest sprzeczna z art. 7 TUE, który mówi, że sankcje za naruszenie praworządności wymagają jednomyślności wszystkich państw (z pominięciem tego, którego dotyczy procedura). "Tymczasem proponowany mechanizm tę traktatową zasadę brutalnie łamie, prowadząc tym samym do gwałtu na europejskiej praworządności" - czytamy w oświadczeniu SP.

"Byłby to również ogromnie niebezpieczny krok w kierunku budowy Unii Europejskiej jako jednolitego państwa, poprzez redukcję znaczenia państw narodowych, przeprowadzoną ponad głowami obywateli tych państw" - podkreślono.

"Zmuszono by nas np. do wprowadzenia aborcji i eutanazji na życzenie"

"Ta operacja jest realizowana przez Komisję Europejską kierowaną przez niemiecką polityk Ursulę von der Leyen, razem z prezydencją sprawowaną przez niemieckie państwo. Daleko idące ograniczenie naszej suwerenności ma być realizowane w białych rękawiczkach, ale przy użyciu bezprawia" - oceniają autorzy tekstu.

Zdaniem Solidarnej Polski, przyjęcie propozycji doprowadziłoby do tego, że "nie bacząc na wolę większości Polaków zmuszono by nas np. do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych z adopcją dzieci, aborcji i eutanazji na życzenie, nieakceptowalnych zmian w edukacji, kulturze, w sferze mediów czy zmian dezintegrujących polskie państwo w obszarze wymiaru sprawiedliwości".

"Solidarna Polska nigdy na to nie się nie zgodzi" - zadeklarował Zarząd Krajowy. Partia kierowana przez Zbigniewa Ziobrę oświadczyła, że wobec "radykalizacji propozycji KE oraz niemieckiej prezydencji" popiera stanowisko liderów PiS, zapowiadających zawetowanie budżetu, który miałby funkcjonować w ramach nowych zasad.