PiS chce wszystko przeczekać. I protesty, i epidemię fot AFP / Fotorzepa/Jerzy Dudek / Adobe Stock

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało wciąż opublikowane, a Sejm przesuwa swoje posiedzenie o 2 tygodnie. - Bardziej skłaniam się do tego, że PiS nie ma w ogóle strategii działania na obecne czasy, niż że chce przeczekać protesty – mówi Zuzanna Dąbrowska. Tymczasem kolejny sondaż, tym razem opublikowany dziś przez "Rzeczpospolitą" wskazuje na duży spadek poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, w porównaniu do maja ubiegłego roku o 12 punktów procentowych. - Czy to będzie trwały trend mogą potwierdzić dopiero kolejne badania, ale nie ulega wątpliwości, że zmiana w świadomości wyborców już się dokonuje. Protesty szybko nie ustaną – ocenia dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych.