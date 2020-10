Bogdan Zdrojewski: Największa seria bubli w Europie

W rozmowie z Michałem Kolanko, Bogdan Zdrojewski, senator PO, zapytany o to jak ocenia prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą COVID-19 i czy słusznie odłożono pracę nad nią o jeden dzień, odpowiedział, że „jest to największa seria bubli jak jest w tej chwili w Europie”.

- Jest to efekt taktyki, którą obrał rząd, czyli nie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Rząd próbuje to wszystko załatwić prawą ręką, sięgając za lewe ucho i mamy rezultaty: odmowa wystawiania mandatów za brak maseczki przez policje, orzeczenia sądowe, które kwestionują podstawy prawne do różnych innych ograniczeń. Wbrew intencji rządu będziemy mieli jeszcze wiele procesów wynikających z lockdownu, bez właściwej podstawy prawnej. Dzisiaj odłożenie tej ustawy na jeden dzień jest bez znaczenia, bo zawsze lepiej mieć dobrze przygotowaną ustawę niż o dobę szybciej, lecz z licznymi lukami prawnymi – stwierdził senator.