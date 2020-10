Sasin: Część lekarzy nie chce wykonywać obowiązków

We wtorek odbędą się rozmowy premiera Mateusza Morawickiego z liderami partii opozycyjnych poświęcone epidemii koronawirusa. - Dobrze by było, żeby udało się w tej sprawie znaleźć konsensus, jeśli chodzi o działania, które muszą być podejmowane. To nie jest temat, który powinien być poddany walce politycznej - powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin.

Odnosząc się do walki z epidemią dodał, że "przed nami być może trudne decyzje, które będziemy musieli podejmować".

Opozycja zarzuca rządowi, że zmarnował czas i zamiast przygotowywać kraj na jesienną falę zakażeń SARS-CoV-2, a obóz władzy zajmował się sam sobą i rekonstrukcją rządu.



- To nie jest prawda. To twierdzenie opozycji nie jest prawdziwe. Chodzi też o to, żeby takich fałszywych informacji Polakom nie przekazywać, nie wzbudzać dodatkowego niepokoju, paniki, to nie jest potrzebne i to nie służy skuteczności walki z pandemią - skomentował Sasin.

Wyraził przekonanie, że "mamy dzisiaj odpowiednią liczbę łóżek szpitalnych, odpowiednią liczbę respiratorów". - Mamy zabezpieczone środki medyczne niezbędne do tego, żeby z pandemią walczyć. To jest zupełnie inna sytuacja, niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany - oświadczył.