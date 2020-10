Czarnek czekał na wynik testu na koronawirusa niecałe dwie godziny

Według nieoficjalnych informacji Onetu , 5 października ok. godz. 8:00 poseł PiS udał się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Wymaz od czekającego w aucie posła miał pobrać pracownik sanepidu. Po 1,5-2 godzinach przyszły minister miał poznać wynik badania.

- Dla pana posła zrobiono test trójgenowy. Ma wysoką skuteczność i można szybko poznać wynik. Normalnie takich testów się nie robi. A zwykli ludzie na wyniki czekają całymi dniami - powiedział cytowany przez Onet pracownik sanepidu, który chciał zachować anonimowość.

Pytana przez portal rzeczniczka lubelskiego sanepidu oświadczyła, że WSSE w Lublinie nie stosuje obecnie testów trójgenowych. Z kolei pytany o urządzenie do testów trójgenowych wojewoda lubelski Lech Sprawka powiedział Onetowi, że urządzenie wykorzystywane jest, gdy potrzebna jest pilna diagnostyka.

W przypadku testu trójgenowego wynik znany jest po ok. 1,5 godz. W przypadku standardowych testów dwugenowych czas oczekiwania to 24 godziny od momentu trafienia próbki do laboratorium.