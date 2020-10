Jaki o państwach Zachodu: Jedno nas napadło, inne zdradziły

Zdaniem Bogdana Rzońcy, propozycja niemieckiej prezydencji to wywrócenie do góry nogami ustaleń lipcowego szczytu Unii. Europoseł zaznaczył, że kwestia systemów prawnych jest domeną poszczególnych państw.

Eurodeputowany odniósł się też do dotyczącej Polski i Węgier niedawnej wypowiedzi wiceszefowej PE Katariny Barley dla radia Deutschlandfunk. Początkowo stacja informowała, że zdaniem niemieckiej polityk należy zagłodzić Polskę i Węgry, by wymóc przestrzeganie przez te kraje praworządności. Później rozgłośnia dokonała sprostowania. Z nagrania rozmowy wynika, że Barley mówiła, iż trzeba "finansowo zagłodzić" węgierskiego premiera Viktora Orbana. W dalszej części wypowiedzi wiceszefowa PE mówiła też o "reżimie Kaczyńskiego".

Europosłowie PiS domagając się odwołania Barley. Patryk Jaki ocenił, że wypowiedź niemieckiej polityk była "szczytem bezczelności". - Państwa Zachodu mogą nas dzisiaj pouczać dlatego, że mają przewagę ekonomiczną. A dlaczego mają przewagę ekonomiczną? Dlatego, że jedno z tych państw nas napadło w 1939 r., inne państwa zdradziły - powiedział dodając, że gdy II wojna światowa dobiegała końca, państwa znów zdradziły Polskę.

- Jak do dużej części tych państw szły pieniądze z planu Marshalla, to do nas szły książki z Leninem i Stalinem. I dlatego my mamy dekady opóźnienia w rozwoju i dlatego mogą sobie na tę bezczelność pozwolić, ale to jest zdecydowanie ich wina. Dlatego być może warto dzisiaj przypomnieć również ten kontekst historyczny, jak to wszystko wyglądało, dlaczego dzisiaj jest tak, że mogą w tak bezczelny sposób pouczać Polskę, dlaczego dzisiaj mają tę przewagę. Mają dlatego, że kiedyś Polskę zaatakowali - mówił Jaki. Jego zdaniem, "szczególnie Niemcy" powinni wykazać "daleko idącą delikatność".