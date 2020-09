Ustawa bez konsultacji? Śmiszek: Nie, były maile od społeczników

8 września prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia złoży projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Projekt trafił do Sejmu 11 września, trzy dni później został skierowany do pierwszego czytania. Debata nad projektem odbyła się 16 września. 337 posłów przy sprzeciwie 72 i 11 osobach wstrzymujących się zdecydowało, by komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiła sprawozdanie w sprawie projektu umożliwiające rozpatrzenie sprawy na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Komisja pracowała całą noc, a 17 września posłowie głosowali nad losem poprawek i wniosków mniejszości (jeden wniosek, złożony przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna, nie został przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek z PiS poddany pod głosowanie). Po północy 18 września ustawa została uchwalona.

Przeciwnicy projektu z PSL i Konfederacji zarzucali zwolennikom zapisów z PiS, KO i Lewicy, że zmiany legislacyjne odbyły się w bardzo szybkim tempie, bez przeprowadzenia konsultacji społecznych i wysłuchania przedsiębiorców reprezentujących branże, których działalność ma zostać zakazana lub w znacznym stopniu ograniczona.

Do tematu odniósł się poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - To był wielki dzień, kiedy zdecydowana większość parlamentarna przyjęła tę jakże potrzebną ustawę - powiedział w TVP Info, odnosząc się do nocy z 17 na 18 września. - Miarą naszej cywilizacji jest nasz stosunek do zwierząt - dodał.