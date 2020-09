Johnson: Punkt zwrotny epidemii. Wprowadzamy nowe ograniczenia

Przemawiając w parlamencie szef brytyjskiego rządu powiedział, że kroki podjęte na początku epidemii pozwoliły uniknąć katastrofy. - Wiedzieliśmy, że druga fala koronawirusa to realne zagrożenie - dodał. Z przykrością poinformował, że kraj dotarł do "punktu zwrotnego". - Miesiąc temu dziennie notowaliśmy ok. tysiąca nowych zakażeń, dziś prawie cztery razy więcej - podkreślił.

Zastrzegł, że nie wynika to z większej liczby przeprowadzanych testów i poinformował, że przeciwciała posiada ok. 8 proc. populacji, a liczba pacjentów z COVID-19 przyjmowanych do szpitali w okresie dwutygodniowym wzrosła ponad dwukrotnie.

- Musimy działać - oświadczył Boris Johnson, ogłaszając nowe restrykcje, które będą obowiązywały w Anglii. - To nie jest powrót całkowitej blokady - zastrzegł. Zapewnił, że szkoły i uniwersytety będą działać normalnie.