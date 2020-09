List ambasadorów. Kempa: Zło będzie się posuwać tak daleko, na ile mu pozwolimy

- To bardzo poważny problem. Nie tylko zachowanie ambasadorów powoduje swoisty sprzeciw, a nawet oburzenie, ale to jest, w mojej ocenie, pewien plan, który jest realizowany od pewnego czasu - powiedziała w Polskim Radiu 24 Beata Kempa. Zwróciła uwagę, że ambasadorzy podlegają głównym decydentom krajów, które reprezentują. - Jakim prawem w związku z tym ich (rządów - red.), można powiedzieć, pełnomocnicy w naszym kraju decydują się na tak brutalny atak przeciwko społeczeństwu polskiemu? - spytała.

Według Beaty Kempy, w demokratycznych wyborach polskie społeczeństwo "bardzo wyraźnie" opowiedziało się za działaniami "w kierunku wzmocnienia instytucji rodziny" oraz "przypomnienia o tym, że w konstytucji mamy małżeństwo określone bardzo wyraźnie jako związek kobiety i mężczyzny".

Komentując list ambasadorów wiceprezes Solidarnej Polski oceniła, że to "praktyka, która jest niedopuszczalna". - Należałoby nakreślić plan działania, bardzo spokojnych rozmów, ale też postawienia pewnej bariery, bo to zło będzie się posuwać tak daleko, na ile mu pozwolimy - oświadczyła. Oceniła, że list to pewien element "w pewnym dużym planie", który dostrzega.

Zdaniem Kempy, wobec mniejszości jaką jest środowisko LGBT jest "bardzo duża doza tolerancji". - Wciąż mówimy o wzajemnym szanowaniu się i zawsze tak było na przestrzeni wieków, ale do momentu, kiedy ta grupa nie próbuje nam narzucać praw, rozbijać rodzinę - zaznaczyła, wspominając w tym kontekście także o nieprzestrzeganiu prawa, wymieniając jako przykład atak na przedstawiciela fundacji Pro.

- Nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek kraju ambasadorowie się w taki sposób zachowali - podkreśliła europosłanka.

- Tak być nie może. Ingerencja zewnętrzna naprawdę jest niewskazana, to się zawsze źle kończyło dla Polski, jeśli byłyby rządy, które słuchałyby takich interwenientów - dodała.