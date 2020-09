Węgry: Radio krytyczne wobec Orbana straci koncesję?

Stacja może ponownie ubiegać się o koncesje, ale będzie musiała rywalizować o nią z innymi zainteresowanymi. Radio miało niegdyś charakter ogólnokrajowy, ale kilka lat temu straciło koncesję na nadawanie w całym kraju. Obecnie można go słuchać w Budapeszcie. Radio dociera do ok. 200 tysięcy osób dziennie (to 2 proc. populacji Węgier).

Jeśli Klub Radio nie odnowi obecnie posiadanej koncesji, będzie mogło nadawać jedynie w internecie.

Przedstawiciele opozycyjnego radia zapowiedzieli już, że za pomocą kroków prawych "i innych kanałów" będą starali się zapewnić, by "ostatni kanał radiowy docierający do setek tysięcy Węgrów z wiarygodną informacją, nie został uciszony".