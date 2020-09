Barbados chce zdetronizować Elżbietę II

Mason odczytała przemówienie premier Barbadosu. Mia Mottley cytuje w niej pierwszego premiera kraju, Errola Barrowa, który ostrzegał przed utrzymywaniem związków z kolonialną przeszłością kraju.

- Obywatele Barbadosu chcą głowy państwa z Barbadosu - mówiła Mason.

- Będzie to ostateczne oświadczenie pewności co do tego kim jesteśmy i co możemy osiągnąć - dodała.