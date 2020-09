Już po reformach we Francji. Sytuacja społeczna bardzo napięta

– Teoretycznie możliwa byłaby zmiana przepisów, ale obiektywnym ograniczeniem jest wzrost długu publicznego, który zbliża się już do 120 proc. PKB. Walka ze skutkami Covidu do tej pory kosztowała Francję 250 mld euro – dodaje Pellerin-Carlin.

Być może najważniejszą ofiarą pandemii okażą się jednak reformy, które miały postawić kraj na nogi. W opublikowanym kilka dni temu przez dziennik „Les Échos” sondażu poparcie dla Emmanuela Macrona spadło do 35 proc., podczas gdy 57 proc. Francuzów nie darzy go zaufaniem. Przed wyborami w maju 2022 r. potężna konkurencja rośnie dla prezydenta na prawicy, skoro jego byłego premiera Édouarda Philippe’a zaufaniem darzy 54 proc. badanych.

– Macron doszedł do władzy jako centrysta, który potrafi zaprząc elektorat lewicy i prawicy we wspólnym dziele reformy kraju. Ale okazał się przywódcą, który całkowicie zaniedbał wyborców z lewicowymi poglądami. Nie oddadzą oni już na niego głosu. To otwiera duże perspektywy przed ekologami, których kandydat może zdobyć ponad 20 proc. głosów, przejść do drugiej tury i po raz pierwszy w historii Francji zdobyć Pałac Elizejski – uważa ekspert instytutu Delorsa.