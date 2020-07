Rzeczniczka SLD o posłach Razem: nie ma mowy o przestępstwie tv.rp.pl

– Nie doszło do zatajenia majątku. Wystąpimy z wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej o wykładnię na piśmie – mówi posłanka Anna Maria Żukowska z klubu Lewica. To efekt publikacji „Rzeczpospolitej” o możliwym ukryciu dochodów przez posłów Razem.