Szumowski: W większości obszarów Polski szczyt epidemii za nami

Po zakończeniu badań przesiewowych na Śląsku liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce spadnie dosyć istotnie - prognozował w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W okresie od 6 do 9 czerwca w Polsce stwierdzono 2150 nowych zakażeń SARS-CoV-2, z czego 1139 w województwie śląskim, gdzie trwa badanie pracowników kopalń i ich rodzin. Poniżej dalsza część artykułu

Szef resortu zdrowia przyznał, że liczba zakażeń go niepokoi. - Wiemy, że jeszcze te liczby będą wysokie przez najbliższe ok. 10 dni, dlatego że kończymy wymazywać ogromne grupy osób. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które wymazaliśmy w chyba największym polskim ognisku, czyli w kopalniach - zaznaczył Łukasz Szumowski. W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem poinformował, że do piątku wymazy zostaną pobrane od kolejnych 17,5 tys. osób z tego regionu. - Stąd spodziewamy się jeszcze przez te 10 dni wysokich liczb i potem one powinny zostać już istotny sposób zredukowane - dodał. - Ale jak patrzymy na Polskę, to widzimy, że w dziewięciu województwach przez ostatnie trzy dni było poniżej 30 nowych zachorowań. To pokazuje, że cała Polska, oprócz tych ognisk, jest już na lepszym etapie epidemii - stwierdził Szumowski.

Na ulicy na Śląsku zagrożenie nie większe niż na Mazowszu Czy można było uniknąć zakażeń, które doprowadziły do powstania ognisk epidemii? - Trudno powiedzieć - odparł minister. Oświadczył, że niektóre kopalnie są już "wolne od wirusa", ale "kopalń w Polsce mamy dużo". - Musimy zarządzać badaniem poszczególnych grup górniczych sukcesywnie - zaznaczył tłumacząc, że ze względów logistycznych nie można przebadać kilkudziesięciu tysięcy osób jednocześnie. - Więc sukcesywnie badamy po to, żeby nie rozprzestrzeniło się to ognisko na cały Śląsk, a potem na całą Polskę - dodał Szumowski. - Na Śląsku zachorowań poza tym ogniskiem jest tyle co w każdym innym województwie. Ktoś, kto mieszka na Śląsku nie jest narażony w sposób bardziej istotny na zakażenie wirusem na ulicy niż ktoś, kto mieszka na Mazowszu czy w Wielkopolsce - podkreślił.



Pytany przez Jacka Nizinkiewicza, czy jesteśmy przed szczytem epidemii, szef resortu zdrowia odparł: - Nie. W większości obszarów Polski już mamy szczyt za sobą, co pokazują liczby zakażonych w innych województwach.

"Badamy, badamy i jeszcze raz badamy" Minister zaznaczył, że na Śląsku robione są badania przesiewowe. - To nawet nie są objawowi ludzie. To nie są osoby, które normalnie w innych krajach byłyby wymazane, bo one nie miały kontaktu z osobą chorą, a przynajmniej my o tym nie wiemy. W związku z tym tutaj trochę wychodzimy przed szereg i badamy, badamy i jeszcze raz badamy, żeby było więcej wiedzy o liczbie zakażonych w tym ognisku - mówił Łukasz Szumowski. Rozmówca Jacka Nizinkiewicza stwierdził, że resort wie, ilu jest w Polsce realnie zakażonych. - Jeżeli robimy 20-30 tys. testów to odsetek dodatnich testów waha się od 2 do 4 proc. - poinformował. Szumowski nie zgodził się z opiniami, że gdyby dobowa liczba testów wynosiła 60-70 tys., to wiedzielibyśmy więcej. - To nieprawda, bo jeżeli badamy niektóre kopalnie i badamy tam dwa tysiące osób na raz, to w ogóle nie mamy zakażeń. Okazuje się, że to nie jest tak, że w każdej kopalni mamy jakiś odsetek zakażeń. Są kopalnie, gdzie ich nie ma w ogóle i są kopalnie, gdzie mamy 20-30 proc. dodatnich wyników - mówił.