Wybory tylko korespondencyjne - brak rekomendacji ministra zdrowia

W radiowej Jedynce rzecznik rządu był pytany, jak minister zdrowia ocenia obecnie sytuację w tym zakresie.

- Nie ma jeszcze takiej rekomendacji - odparł Piotr Mueller. - Jest jeszcze jakiś czas, kilkanaście dni do wyborów. Tę sytuację należy oceniać na kilka dni przed wyborami tak, aby można było przygotować odpowiedni pakiet wyborczy oczywiście, natomiast w tej chwili jeszcze rekomendacji do PKW - bo to PKW otrzymuje taką rekomendację - minister zdrowia nie przedstawił - dodał.

Na pytanie, czy w związku z pojawiającymi się w Polsce nowymi ogniskami koronawirusa rząd planuje przywrócenie części obostrzeń, Mueller odparł: - W tej chwili takich planów nie ma.

- Kluczem w walce z epidemią jest to, czy w przypadku osób zakażonych możemy podjąć odpowiednią opiekę, czyli czy jest odpowiednia liczba łóżek zakaźnych oraz respiratorów, jeśli chodzi o te cięższe przypadki - stwierdził. Podkreślił, że teraz liczba wolnych łóżek i respiratorów to ok. 80-90 proc. całości.

- W związku z tym sytuacja pod tym kątem jest bezpieczna i nawet jeżeli pojawiają się nowe zakażenia, to przede wszystkim bardzo szybko są identyfikowane te osoby i poddawane albo kwarantannie, albo izolacji, a te, które potrzebują - dodatkowej opiece medycznej - powiedział rzecznik.

Według danych resortu zdrowia z 15 czerwca, w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 28 788 osób, z czego u 2628 w ciągu ostatnich siedmiu dni. Dane mówią o 9,7-proc. tygodniowym wzroście liczby zakażeń w porównaniu ze stanem z 8 czerwca.