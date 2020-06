Awantura w Sejmie. Kaczyński do opozycji: hołota chamska

- W milczeniu patrzył pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną. Głosował pan przeciwko zwiększeniu testowania pracowników służby zdrowia - wyliczała zarzuty opozycji posłanka KO. Według niej, wypłaszczanie krzywej zakażeń SARS-CoV-2 to nie zasługa Szumowskiego ani rządu.

Wystąpienie Nowackiej przerwał przewodniczący PO Borys Budka, który wezwał stojącą w ławach rządowych grupę polityków obozu rządzącego, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, do zajęcia miejsc. Wywiązała się wymiana zdań, w której wziął udział m.in. wicepremier Piotr Gliński.- To hucpa i skandal, to wotum nieufności - powiedział. - Pan pierwszy wstał i zaczął tę awanturę - dodał, zwracając się do Budki. Szef PO odparł, że to prezes PiS odwrócił się plecami.

Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) apelował do przewodniczącego Platformy o spokój.

Jak wynika z nagrania, w pewnym momencie prezes PiS powiedział, patrząc w stronę opozycji: "Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział".

- Wstyd, wstyd - rozległy się okrzyki posłów opozycji.

- Panie marszałku, mam wrażenie że pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą - powiedziała wciąż pozostająca na mównicy Barbara Nowacka.

Po dalszej wymianie zdań wicemarszałek ogłosił pięć minut przerwy, po której Barbara Nowacka kontynuowała przedstawianie wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Zaczęła jednak od odwołania się do piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", mówiąc pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, że ten 10 kwietnia odwiedził grób swojej matki, a ona nie mogła tego dnia wejść na ten sam warszawski cmentarz.