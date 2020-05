Wybory 28 czerwca? Bardzo wiele zależy od samorządowców

By odbyły się w tym terminie, ważne jest, by ustawa wyszła z kontrolowanego przez opozycję Senatu i trafiła do Sejmu przed końcem maja. Tam PiS może przyjąć lub odrzucić zmiany. Sejm na trzydniowym posiedzeniu ma zebrać się 27 maja.

– To było dobre i ważne spotkanie. Rząd, spotykając z samorządowcami, rozmawia de facto z mieszkańcami. I tak to powinno wyglądać. Jednak „po owocach ich poznacie”, teraz czekamy na konkretne propozycje i rozwiązania – zarówno jeśli chodzi o pomoc dla samorządów w ramach tarczy, jak i wybory – mówi „Rz” Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – A kiedy powinny odbyć się wybory? Sam termin nie jest tutaj kluczowy. Chodzi raczej o spełnienie podstawowych, ale tym samym absolutnie obowiązkowych, warunków: głosowanie musi być powszechne, tajne, równe, ale przede wszystkim bezpieczne. My przedstawiliśmy nasze oczekiwania. Teraz piłka jest po stronie rządu. Czekam na szczegółowe propozycje i wtedy się do nich odniosę.