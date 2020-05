Kidawa-Błońska: Wezmę udział w wyborach, nie w szopce

- To dopiero pierwszy, ale bardzo ważny krok, by wybory prezydenckie były powszechne, bezpieczne, uczciwe, wolne i odbywały się w głosowaniu tajnym. Przed nami dużo pracy - powiedział szef PO. - Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakłada możliwość głosowania mieszanego - bezpiecznego stacjonarnego oraz korespondencyjnego - dodał.

Do tematu przełożenia wyborów prezydenckich odnieśli się na konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka KO na prezydenta.

Wyraził przekonanie, że "wspólnie z samorządowcami, wspólnie z większością w Senacie" jego formacji uda się doprowadzić do uchwalenia przepisów gwarantujących bezpieczne i uczciwe wybory.

- Nad konstytucją nie należy płakać, konstytucji należy bronić. Konstytucja to określone wartości, a nie interes polityczny - mówił Budka. - Nie wzięliśmy udziału w teatrzyku Kaczyńskiego i nie weźmiemy udziału w żadnym planie, który nie będzie zakładał uczciwych i bezpiecznych wyborów - zadeklarował.

Polityk wyraził podziękowanie wszystkim, którzy mówili, że "wybory 10 maja i podpisywanie się pod planem Kaczyńskiego to naruszenie konstytucji" i "realizacja bardzo złego dla Polski scenariusza".

Borys Budka zastrzegł, że do wprowadzenia takich przepisów potrzeba "zgody wszystkich podmiotów, które biorą udział w procesie legislacyjnym".

"Co to za kraj, kiedy jeden poseł decyduje?"

Wicemarszałek Sejmu i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła, że w Polsce są "tysiące ludzi, dla których wartości mają znaczenie, tysiące ludzi, którzy chcą żyć w demokratycznym, wolnym kraju".

- Stoimy przed wielką próbą. Jarosław Kaczyński rozmontował nasz kraj, naszą ojczyznę, doprowadził do wielkiego chaosu, w którym sam się pogubił i na szczęście wycofał się z wyborów 10 maja - mówiła kandydatka. - Co to za kraj, kiedy jeden poseł decyduje, kiedy mają odbyć się wybory - dodała.