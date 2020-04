Rosja: deputowani chcą zniesienia blokady Telegramu

W 2018 roku władze podjęły decyzję o zablokowaniu go na terenie Rosji. Powodem była odmowa jego twórcy i właściciela Pawła Durowa współpracy ze służbami specjalnymi w śledzeniu użytkowników Telegramu. Durow w 2014 roku wyemigrował z Rosji po przejęciu stworzonego przez siebie portalu społecznościowego „VKontaktie” (największego w kraju) przez służby.

Od tej pory mieszka w różnych krajach świata – w żadnym na stałe.

„W większości przypadków Telegram działa u rosyjskich odbiorców bez żadnych zakłóceń, a jeśli się pojawiają to w kraju istnieje znaczna podaż bezpłatnych środków omijania blokad. Dalsza, deklaratywna blokada komunikatora nie przynosi szkody jego rozwojowi za to prowadzi do utraty prestiżu władz Rosji” – napisali deputowani w piśmie skierowanym m.in. do ministerstwa łączności, które od dwóch próbuje zablokować komunikator.