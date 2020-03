Arabia Saudyjska: Sukcesja na ukończeniu. Książę koronny zamyka prominentnych konkurentów

Od piątku trwa tajemnicza operacja w Rijadzie wymierzona w prominentnych przedstawicieli rodziny królewskiej. Do aresztu trafiło kilku ważnych książąt. Na początku media amerykańskie i brytyjskie – bo to one, a nie media arabskie, starały się dotrzeć do szczegółów – informowały, że co najmniej dwóch, a później, że czterech. Mówiło się też, że gwardia królewska aresztowała wysokich urzędników, wojskowych, duchownych.

