Kulesza: Pani poseł Lichockiej nikt bardzo poważnie nie traktuje

- Myślę, że komisja etyki zajmie się sprawą Joanny Lichockiej. To jedyna komisja, w której PiS nie ma większości, więc myślę, że do jakiegoś ukarania dojdzie - powiedział w Radiu Plus przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.