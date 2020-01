Miller: Biedroniowi będzie ciążył problem. Internet wszystko pamięta

- Jeżeli większość członków SLD uzna, że warto poprzeć Roberta Biedronia, to ja oczywiście również oddam na niego głos - zadeklarował w TVN24 Miller.

- Jest pewien problem, który będzie ciążył Biedroniowi, to znaczy jego deklaracja, że złoży mandat w Parlamencie Europejskim po to, żeby się zaangażować w bieżącą politykę (krajową - red.) - ocenił były szef rządu. Jak zauważył, Biedroń mandatu nie złożył.

- I teraz będą jego przeciwnicy mu ciągle o tym przypominać, że nie dotrzymuje słowa, że powinien to zrobić, tym bardziej, że teraz się będzie ubiegał o mandat urzędu prezydenta państwa. Ale jakoś będzie musiał sobie z tym poradzić - dodał.

Na uwagę, że to on przypomniał obietnicę Biedronia, Miller odparł: - Ale to wszyscy o tym pamiętają. Przed tym się nie ucieknie.

- Tak to jest, że nic nie ulatuje, a internet zwłaszcza wszystko pamięta - podkreślił.

Były premier powiedział także, że Roberta Biedronia bardzo ceni. - Mam też okazję rozmawiać z nim od czasu do czasu w Brukseli. Wyznam szczerze, że w czasie mojej ostatniej rozmowy nie odniosłem wrażenia, że Robert Biedroń specjalnie zabiega o ten honor. No ale widocznie zaszły jakieś okoliczności, które go ostatecznie przekonały - zaznaczył Leszek Miller.

Eurodeputowany stwierdził, że ocena ewentualnego wyniku wyborczego Biedronia będzie "dosyć prosta". Jeśli Biedroń uzyska więcej niż Lewica w wyborach parlamentarnych (12 proc.), to osiągnie sukces, jeśli mniej, to porażkę - przekonywał Miller.