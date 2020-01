Szymon Hołownia: Andrzej Duda powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Trzeba się zastanowić, co zrobić w sytuacji, kiedy nasz sojusznik zdecydował się zaatakować Iran w tak bezpośredni i dotkliwy dla Iranu sposób - powiedział Hołownia. - Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego - dodał. - Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest narzędziem, które nie zawiera w sobie wyłącznie polityków opcji, która jest bliska prezydentowi i nie robi z Rady Gabinetowej czegoś, co zostało zrobione teraz, czyli wewnętrzne forum dyskusji PiS - podkreślił kandydat na prezydenta.



Szymon Hołownia wypowiedział się także na temat zamieszania wokół Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w izraelskiej uroczystości, której najważniejszym gościem ma być Władimir Putin. Prezydent Rosji stwierdził ostatnio, że Polska jest współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. - W tej sytuacji, obecność prezydenta Dudy w Izraelu nie jest wskazana - stwierdził. - To będzie naprawdę niezręczna sytuacja, kiedy prezydent Putin będzie opowiadał swoją wersję historii, a nie będzie jak jej skontrować - podkreślił. Zdaniem Hołowni „w tej chwili powinniśmy nie tylko budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi i NATO”. - Powinniśmy zauważyć, że mamy sąsiadów i budować z nimi relacje - ocenił.