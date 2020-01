Irak: Iran ostrzelał bazy, w których stacjonują Amerykanie

Teheran oświadczył, że ataki były zemstą za zabicie gen. Sulejmaniego, którego pogrzeb odbył się 7 stycznia.

Iran launched missile attacks on U.S.-led forces in Iraq in retaliation for the U.S. drone strike on an Iranian commander whose killing has raised fears of a wider war in the Middle East https://t.co/6zjwy3Knqo pic.twitter.com/NvmtJ2zn3p

Rakiety w kierunku baz w Iraku miały zostać wystrzelone w ramach operacji "męczennik Sulejmani".

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł USA i jego regionalnych sojuszników przed odpowiedzią na atak rakietowy w Iraku.

"Ostrzegamy sojuszników USA, którzy udostępniają bazy terrorystycznej armii, że każde terytorium, z którego zostanie przeprowadzony agresywny atak na Iran, zostanie zaatakowane" - podała irańska agencja informacyjna IRNA, cytując komunikat Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Szef MSZ Iranu, Mohammad Javad Zarif, napisał na Twitterze, że Iran nie chce "eskalacji wojny", ale "broni się przeciw agresji". Dodał, że Teheran podjął "proporcjonalne" kroki w samoobronie, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych i przeprowadził ataki na bazy, z których "tchórzliwie zaatakowano obywateli i wysokich urzędników" irańskich.

Również rzecznik irańskiego rządu, Ali Rabiei, napisał na Twitterze, że "Iran nie dąży do wojny, ale odpowie w miażdżący sposób na każdą agresję". Rabiei podziękował jednocześnie Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej za przeprowadzenie ataku na bazy w Iraku.

Ajatollah Ali Chamenei po ataku wezwał do opuszczenia Bliskiego Wschodu przez żołnierzy USA. Nazwał też USA, Izrael i "zepsute systemy" (państwa Zachodu) wrogami Iranu. Z kolei prezydent Iranu, Hassan Rouhani zapowiedział, że Iran "obetnie USA nogę" w regionie za to, że USA odcięły Iranowi "ramię Sulejmaniego".

Kluczowe informacje o bazie Al Asad

W odpowiedzi na atak Donald Trump napisał na Twitterze: "Wszystko jest dobrze! Rakiety wystrzelone przez Iran w kierunku dwóch wojskowych baz znajdujących się w Iraku. Trwa szacowanie strat i zniszczeń (...). Mamy najpotężniejszą i najlepiej wyposażoną armię na świecie jak dotąd".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.