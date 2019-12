Sławomir Neumann: Nie potrzeba nam wsparcia UE? To absurd

- Wielka Brytania dopiero poczuje, czym jest wyjście z Unii Europejskiej i ile będzie ich to kosztować - ocenił Sławomir Neumann w programie „Onet Rano”. - Opowiadanie, że możemy być poza unią i nie potrzeba nam tego wsparcia, to absurd - dodał. - To wbrew polskiej racji stanu. To coś, co powinno się kończyć Trybunałem Stanu dla każdego, kto ma takie pomysły i próbuje je wdrażać - zaznaczył. Zdaniem polityka, „interesem Polski jest bycie w Unii Europejskiej”. - To nam daje bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy - stwierdził.

