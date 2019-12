Corbyn dopuszcza przedterminowe zwalnianie terrorystów

Zebrani podjęli z nim walkę, zamachowiec uciekł na London Bridge. Tam został powalony na ziemię przez goniących go ludzi z Fishmongers' Hall, w tym uzbrojonego w kieł narwala Polaka o imieniu Łukasz, a także przypadkowych przechodniów. Tuż po tym zamachowiec zginął z rąk wezwanej na most policji.

W reakcji na doniesienia o przeszłości sprawcy ataku na Moście Londyńskim premier Boris Johnson skrytykował praktykę przedterminowego zwalniania osób skazanych za terroryzm. Ocenił, że skazani powinni odbywać kary w pełnym wymiarze ustalonym przez sąd. Dodał, że gdyby takie prawo obowiązywało, do piątkowego ataku by nie doszło.

Inne zdanie w rozmowie ze Sky News wyraził przewodniczący Partii Pracy Jeremy Corbyn. Zaznaczył, że z zamachu na London Bridge należy wyciągnąć wnioski, a okoliczności przedterminowego zwolnienia sprawcy ataku powinny zostać dogłębnie zbadane.



Dopytywany, czy skazani za terroryzm powinni odbywać pełne wyroki, Corbyn odparł: - Nie, niekoniecznie. - Sądzę, że to zależy od okoliczności oraz od wyroku, ale przede wszystkim od tego, co robili w więzieniu - dodał. - Uważam, że należy przyjrzeć się naszemu systemowi penitencjarnemu oraz temu, co dzieje się skazanymi po wyjściu na wolność - stwierdził. Jego zdaniem, więzienia powinny być miejscem resocjalizacji skazańców.

Odnosząc się do finału ataku na Moście Londyńskim Corbyn ocenił, że policjanci nie mieli wyjścia i musieli zastrzelić zamachowca, ponieważ istniało niebezpieczeństwo, że miał na sobie pas z ładunkami wybuchowymi. Później okazało się, że napastnik miał na sobie atrapę.