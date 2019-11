KO też składa zawiadomienie ws. anulowanego głosowania

W sprawie wyboru członków KRS głosowano dwa razy. Pierwsze głosowanie zostało przerwane po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) otrzymała sygnały, że doszło do problemów z głosowaniem. Na nagraniu z obrad w pewnym momencie słychać słowa „Trzeba anulować, bo my przegramy...”. Według przedstawicieli opozycji, słowa te wypowiada jedna z posłanek PiS. Po pojawieniu się sygnałów o problemach z głosowaniem marszałek Witek podjęła decyzję o anulowaniu głosowania. W drugim głosowaniu większość zdobyli kandydaci PiS.

W nocy z czwartku na piątek Sejm wybrał Bartosza Kownackiego, Arkadiusza Mularczyka, Kazimierza Smolińskiego i Marka Asta do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Dwie kandydatki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę nie zdobyły wymaganej większości.

- Sprawa dotycząca głosowania, wyboru sędziów podczas ostatniego posiedzenia Sejmu nie została do tej pory wyjaśniona przez marszałek Witek. Nie została wyjaśniona przez Kancelarię Sejmu. W związku z tym jesteśmy zobligowani do tego, żeby podjąć kolejne kroki, który zmierzają do wyjaśnienia wszelkich niejasności - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej.