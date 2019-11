Marcin Kierwiński: Nominowanie Piotrowicza jest jawnym szyderstwem

- Zgłosiliśmy jako kandydatów do TK osoby kompetentne i zasłużone dla reformy sądownictwa - stwierdził na konferencji prasowej szef klubu PiS Ryszard Terlecki, uzasadniając podaną dziś informacje o powołaniu do TK Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch.

Decyzję PiS komentowali w Sejmie politycy PO-KO. - Kiedy myślimy, że PiS sprowadził TK na dno, to okazuje się bardzo szybko, że może być jeszcze gorzej. To jest kpina i szyderstwo z tej instytucji, kpina i szyderstwo z praw wszystkich obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej, których prawa są zagwarantowane w Konstytucji. To jest w pewien sposób symboliczne - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Pan Piotrowicz za służenie władzy komunistycznej w stanie wojennym dostał odznaczenie, medal. Dzisiaj pan Piotrowicz za służenie PiS-owi, za niszczenie sądownictwa ma dostać stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym - dodała.

- Kolejny poziom kompromitacji został osiągnięty. Nominowanie pana prokuratora Piotrowicza jest jawnym szyderstwem, śmianiem się w oczy, także wyborcom PiS-u - mówił Marcin Kierwiński.