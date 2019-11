Ulica gen. Fieldorfa "Nila" pozostanie w Żyrardowie

Wcześniej Instytut Pamięci Narodowej wysłał do Rady Miasta Żyrardowa materiały edukacyjne dotyczące dowódcy Kedywu AK. Prezes Instytutu Jarosław Szarek w piśmie wysłanym do przewodniczącego Rady Żyrardowa Ryszarda Mirgosa stwierdził, że dzięki "wiedzy na temat (tego) Żołnierza Niezłomnego, w przyszłości tego typu decyzje nie zostaną przez Radę Miasta podjęte".

- Jesteśmy osobami z młodego pokolenia. My, osoby, które wychowały się w wolnej Polsce chcemy, by wolna Polska czciła bohaterów, których komuniści brutalnie mordowali, których chcieli skreślić z kart historii, tych pięknych kart historii Polski, historii bohaterów, którzy byli w stanie oddać wszystko dla naszej wolności - mówił w czwartek na konferencji prasowej w Żyrardowie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

August Emil Fieldorf "Nil" służył jako ochotnik w Legionach Polskich, w listopadzie 1918 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Uczestniczył w kampanii wileńskiej, wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej. W 1939 r. dowodził 51 pułkiem Strzelców Kresowych w Brzeżanach w czasie kampanii wrześniowej. Internowany, zbiegł i przedostał się na zachód, gdzie zgłosił się do polskiej armii.

We wrześniu 1940 r. dotarł do Warszawy. W 1942 r. został mianowany dowódcą Kedywu AK. Od października 1944 r. do stycznia 1945 r. był zastępcą dowódcy Armii Krajowej. W marcu 1945 r. pod fałszywym nazwiskiem został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Ural. Po powrocie do kraju i zapowiedzi amnestii ujawnił się. W listopadzie 1950 r. został aresztowany przez UB. Był torturowany. Po sfingowanym procesie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. Miejsce pochówku generała nie jest znane. Symboliczny nagrobek znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.