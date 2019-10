Gowin: Zandberg - marksista, Czarzasty - obrońca SB-ków

Sugestie Sikorskiego określił jako pomysły "całkowicie egzotyczne" i próbę "wbicia klina" w obóz Zjednoczonej Prawicy. Wicepremier pytał, czy można go sobie wyobrazić w jednym obozie rządowym z liderem Razem Adrianem Zandbergiem czy działaczem Wiosny Krzysztofem Śmiszkiem, wybranym do Sejmu z list KW SLD. Gowin nazwał Zandberga "szczerym marksistą", a Śmiszka - "szczerym wyznawcą ideologii LGBT".

Odnosząc się do sytuacji politycznej w Senacie Gowin stwierdził, że w izbie wyższej nikt nie będzie miał trwałej większości. - Jednak wszystko na razie wskazuje na to, że marszałka Senatu wskażą senatorowie opozycyjni oraz niezależni, a więc w kontrze do Zjednoczonej Prawicy. Opozycja liczy więc na to, że w momencie wygrania wyborów prezydenckich przez kandydata opozycyjnego weźmie nas w dwa ognie i rozpocznie się destrukcja w rządzie – oświadczył.