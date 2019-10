Hongkong: Policja użyła ostrej amunicji, ranny w stanie krytycznym

Użycie ostrej amunicji do rozpędzenia protestujących potwierdziła lokalna policja.

Jak podaje korespondentka Sky News ranny uczestnik protestu "mocno krwawi".

Wcześniej policja miała użyć armatek wodnych i gazu łzawiącego do rozpędzenia demonstrantów.

Korespondentka Sky News informuje o użyciu przez policjantów niebieskiego barwnika, który jest wystrzeliwany z armatek wodnych i który "przylepia się do skóry wywołując pieczenie".

"Od samego początku policja starała się stłumić protesty w zarodku" - cytuje swoją korespondentkę Sky News.

Uczestnicy protestów obrzucają policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa.

Na nagraniach, które pojawiają się w sieci widać jak policjant wyciąga pistolet i strzela z bliska w klatkę piersiową jednego z uczestników protestu. Ranny protestujący miał trafić do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sky News informuje o zatrzymaniu przez policję 157 osób w związku z protestami.

Przedstawiciele policji z Hongkongu potwierdzają, że uczestnik protestów został postrzelony, po tym jak policjant otworzył do niego ogień z broni ręcznej podczas starć do jakich doszło na ulicach miasta.

Nagranie z momentu oddania strzału umieścił w sieci Miejski Związek Studentów Uniwersyteckich (City University Student Union).

HKUSU Campus TV captured the moment police shot a protester with live round at point blank range. The protester was shot in his left lung and is in critical situation now. #HongKongProtest https://t.co/xZaMunvlOb pic.twitter.com/PxkHrPYhuy