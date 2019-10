Senyszyn: Wałęsa mówi rzeczy, które szkodzą głównie jemu

Kandydatka Lewicy odniosła się także do wystąpienia Lecha Wałęsy podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent nazwał wówczas zmarłego w tym tygodniu Kornela Morawieckiego zdrajcą. - To wyjątkowo niefortunna wypowiedź, która szkodzi - powiedziała. - Lech Wałęsa już od dawna mówi rzeczy, które głównie szkodzą jemu i wszystkim tym, których chce popierać – dodała Senyszyn. Jak zaznaczyła, słowa byłego prezydenta mogą negatywnie wpłynąć na wynik wyborów KO. - Wybory to coś radosnego. Na konwencjach powinno się raczej mówić, jak się zmieni Polskę i jakie ma się propozycję – stwierdziła Joanna Senyszyn.