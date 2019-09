Zakup okrętów podwodnych. By nie urazić Japonii, Australia blokowała ujawnienie dokumentów

O ten kontrakt rywalizowały japońskie, francuskie i niemieckie firmy. Przez długi czas faworytem w wyścigu do australijskich pieniędzy była Japonia, jednak ostatecznie kontrakt przypadł francuskiemu DCNS (obecnie Naval Group).



W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2015 r. senator Nick Xenophon, a później jego następca Rex Patrick starali się dotrzeć do informacji o szczegółach procesu negocjacyjnego. Jak ocenił dyplomata cytowany przez australijski "The Guardian", przegrana walka o podwodny kontrakt wstrząsnęła japońskimi władzami, którym zależało na umocnieniu pozycji swego kraju w dziedzinie eksportu uzbrojenia, a podpisanie umowy z francuskim dostawcą negatywnie wpłynęło na relacje Australii i Japonii.