Balcerowicz: Kaczyński jest wiarygodny jednostronnie

Ekonomista komentował także plany PiS dotyczące regulacji zawodów dziennikarza czy artysty.

PiS planuje powołanie samorządu zawodowego, który zająłby się oceną pracy dziennikarzy, szczególnie tych naruszających standardy etyczne i zawodowe, powinien mieć bowiem prawo decydowania o przynależności do zawodu.

Podobne zamiary ma partia rządząca wobec artystów. Zawodowym artysta miałaby być osoba, która ukończyła studia artystyczne 2. stopnia lub legitymująca się dorobkiem artystycznym, ocenionym przez odpowiednie stowarzyszenie twórców i potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Zdaniem Balcerowicza te zamiary należy traktować jako poważne ostrzeżenie.

- To można traktować w kategoriach ponurej groteski, ale raczej jako ostrzeżenie. Dlatego, że Kaczyński jest wiarygodny jednostronnie. Jeśli zapowiada coś złego, to stara się to zrealizować. Jeśli zapowiada coś dobrego, to należy podchodzić do tego sceptycznie - stwierdził prof. Balcerowicz.