Sikorski: Naszemu rządowi brak stanowczości Danii wobec USA

"Dania przekazała USA, że nie życzy sobie dyskusji na temat sprzedaży Grenlandii i Prezydent Trump odwołał wizytę" - pisze na Twitterze Sikorski dzień po tym, jak Donald Trump poinformował o odwołaniu wizyty w Danii w związku z faktem, że premier Danii nazwała plany zakupu Grenlandii przez USA "absurdalnymi". Trump mówił w środę, że słowo użyte przez duńską premier było niestosowne. - Nie mówi się w ten sposób do USA - dodał.

Dania przekazała USA, że nie życzy sobie dyskusji na temat sprzedaży Grenlandii i Prezydent Trump odwołał wizytę. Obawiam się, że naszemu ponoć patriotycznemu rządowi brak podobnej stanowczości ws. nieuprawnionych roszczeń do restytucji mienia.

"Obawiam się, że naszemu ponoć patriotycznemu rządowi brak podobnej stanowczości ws. nieuprawnionych roszczeń do restytucji mienia" - dodał Sikorski nawiązując do kwestii restytucji tzw. mienia bezspadkowego obywateli II Rzeczypospolitej żydowskiego pochodzenia.

- Wzywam moich polskich kolegów, by poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa, dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły dobytek w czasie Holokaustu - mówił w czasie konferencji bliskowschodniej w Warszawie sekretarz stanu USA, Mike Pompeo.

W maju 2018 roku prezydent Donald Trump podpisał tzw. ustawę 447, przyjętą wcześniej przez Kongres. Jest to akt prawny zobowiązujący Departament Stanu do przedstawiania raportów (pierwszy ma zostać przygotowany do końca 2019 roku) w kwestii prawnych możliwości ubiegania się o zwrot majątków skonfiskowanych Żydom w czasie II wojny światowej. Ustawa ta wywołała w Polsce protesty m.in. środowisk narodowych jako forma nacisku na Polskę ws. zwrotu mienia bezspadkowego lub wypłacenia za nie odszkodowań.

"Ustawa JUST (447) nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń" - zapewniała jednak na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.