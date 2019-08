Oto nowy premier Ukrainy? Dotychczas był zastępcą szefa administracji Zełenskiego

„Nie jest to żadna nieufność wobec Honczaruka, ale zrozumienie, że działania każdego ministra wpłyną w jakiś sposób na reputację prezydenta, jest więc on za to odpowiedzialny. Tak to postrzega społeczeństwo” - tłumaczyło źródło ukraińskiego portalu.

Honczaruka obecnie zajmuje stanowisko zastępcy szefa Biura Prezydenta. Posiada wykształcenie prawnicze, pracował jako partner w jednej z kancelarii prawnych.

Jak pisze ukraińska agencja Unian na wiosnę Dmytro Dubilet, współzałożyciel Monobanku, przedstawił Honczaruka szefowi Biura Prezydenta Ukrainy Andrijowi Bohdanowi, który później zdecydował się na sprowadzenie go do administracji państwowej. Agencja podkreśla dobre relacje szefa biura ze swoim zastępcą. Honczaruk towarzyszy prezydentowi w podróżach służbowych i ważnych spotkaniach biznesowo-ekonomicznych - dodaje Unian.