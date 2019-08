Włochy: Salvini chce przyspieszonych wyborów. Napotkał problemy

W piątek Liga złożyła wniosek o głosowanie w sprawie wotum nieufności. Ma to doprowadzić do obalenia rządu i przeprowadzenia nowych wyborów w październiku.

Plan ten spotkał się z krytyką innych partii, których poparcia Liga potrzebowałaby w parlamencie. Były lider Partii Demokratycznej Matteo Renzi ocenił, że wybory w momencie rozpoczęcia prac nad budżetem na przyszły rok to "szalony pomysł".

Renzi w rozmowie z "Corriere della Sera" zaproponował utworzenie tymczasowego rządu przy wsparciu wszystkich partii. Pierwszym zadaniem byłoby znalezienie w budżecie ok. 23 mln euro, aby zatrzymać zmiany w podatku od sprzedaży. Jeśli to się nie uda, zacznie obowiązywać od przyszłego roku. - Wrócimy do wyborów, ale oszczędności Włochów muszą być najważniejsze - ocenił.

Renzi poparł również apel Ruchu Pięciu Gwiazd w sprawie ograniczenia liczby parlamentarzystów. Lider Ruchu Luigi Di Maio uważa, że wywołanie kryzysu rządowego jest "głupie i niebezpieczne".