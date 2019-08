Loty premier Ewy Kopacz. KPRM opublikowało listę

- Myślę, że na tym ta dyskusja może się nie skończy, ale będzie powoli wygasać. W piątek przedstawimy projekt ustawy i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta ustawa przez parlament zostanie przyjęta - zapowiedział, odnosząc się do projektu regulującego loty najważniejszych osób w państwie. W poniedziałek w KPRM odbyło się robocze spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli klubów parlamentarnych.

Jak mówił Michał Dworczyk, wstępne założenia do projektu zawierały m.in. propozycję wprowadzenia zakazu lotów maszynami rządowymi dla członków rodzin polityków oraz parlamentarzystów niebędących członkami oficjalnych delegacji, a także pomysł wprowadzenie centralnego rejestru lotów o statusie HEAD. Do prac nad projektem zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu i Senatu oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego i MON.

Publikacja wykazów lotów oraz przygotowanie zmian w prawie to pokłosie kontrowersji wokół lotów samolotami rządowymi byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS), który - jak się okazało - latał rządowym samolotem w towarzystwie rodziny lub polityków PiS, a w jednym przypadku - co sam przyznał - samolotem, którym przyleciał do Rzeszowa wracała do Warszawy jego żona, chociaż marszałka nie było na pokładzie.

8 sierpnia marszałek Kuchciński zapowiedział swoją dymisję, którą złożył na posiedzeniu Sejmu 9 sierpnia. Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek.