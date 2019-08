Finlandia: Nauczyciele chcą zarabiać 3 tys. euro miesięcznie

Zdaniem OAJ mniejsze klasy poprawią poziom bezpieczeństwa w szkołach i zintensyfikują interakcje uczniów z nauczycielem, co poprawia proces edukacji. Taka reforma kosztowałaby 13 mln euro.

Związek chce też wydłużenia wieku przymusu szkolnego do 19. roku życia. Rząd zapowiedział działania zmierzające do objęcia obowiązkiem szkolnych Finów do 18. urodzin.

Jednak zdaniem nauczycieli wielu uczniów do 18. urodzin może nie dokończyć swojej edukacji, ponieważ większość uczniów w momencie szkoły średniej ma już 19 lat.

OAJ postuluje też stopniowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które ostatecznie miałyby osiągnąć poziom 3 tys. euro (ok. 12,8 tys. zł) miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela w fińskiej szkole wynosi dziś 2661 euro (ok. 11,4 tys. zł).

Związkowcy zwracają uwagę, że podwyżka płac jest potrzebna ponieważ, chociaż zawód nauczyciela w Finlandii wciąż jest popularny, to jednak z roku na rok liczba chętnych do podjęcia tej pracy zmniejsza się, co oznacza, że "poziom płac, warunki pracy i możliwości rozwoju nie przyciągają młodych ludzi tak, jak kiedyś".